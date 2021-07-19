Эльмира Хаймурзина посетила с рабочей поездкой СКФО

15-16 июля 2021 года член ЦИК России Эльмира Хаймурзина посетила Северо-Кавказский федеральный округ.

15 июля Эльмира Хаймурзина приняла участие в координационном совещании по вопросам межведомственного взаимодействия при организации и проведении выборов депутатов Государственной Думы в регионах Северо-кавказского федерального округа. Мероприятие, в котором приняли участие главы субъектов СКФО, провел полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

16 июля член ЦИК провела рабочее совещание с председателями избирательных комиссий Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ставрополья и Чеченской республики. Основные задачи, на которые необходимо обратить внимание при подготовке многодневного голосования, поставила перед участниками совещания в онлайн-формате председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Организаторы выборов обсудили готовность избирательной системы регионов к выборам в условиях многодневного голосования.

В ходе рабочей поездки по Ставропольскому краю и в целях мониторинга хода избирательной кампании и оказания методической помощи избиркомам Эльмира Хаймурзина встретилась с председателями территориальных избирательных комиссий, приняла участие в обучающем занятии для председателей участковых избирательных комиссий города Ессентуки, посетила обучающую деловую игру для членов избиркомов и встретилась с организаторами общественного наблюдения в Пятигорске, посетила помещения для голосования на территории Железноводска. На всех встречах обсуждались практические вопросы организации выборов.

«С учетом изменений действующего законодательства ЦИК России в июне обучил окружные избирательные комиссии, сейчас теризбиркомы активно приступили к обучению участковых избиркомов. Хочу отметить, что в Ставропольском крае эта работа организована на высоком качественном уровне», — отметила Эльмира Хаймурзина в ходе встреч с коллегами.

«Указ Президента о назначении выборов был подписан 17 июня. Наши комиссии уже находятся в избирательном процессе: принимаются документы, заверяются списки, начинается регистрация партийных списков и кандидатов. Мы должны быть уверены, что вся система избирательных комиссий полностью готова к проведению выборов, все нововведения по организации трёхдневного голосования тщательно изучены и все навыки отработаны» − резюмировала она.