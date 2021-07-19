Состоялось 24-е заседание ЦИК России

17 июля 2021 года состоялось очередное заседание ЦИК России.

Заверены федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» и список кандидатов по одномандатным избирательным округам.

Зарегистрированы уполномоченные представители политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» и уполномоченные представители партии по финансовым вопросам.

Принято постановление об открытии специального избирательного счета политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

ЦИК России зарегистрировала уполномоченных представителей политической партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВДЕЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Заверены федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» и список кандидатов по одномандатным избирательным округам.

Комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» и уполномоченных представителей партии по финансовым вопросам.

Принято постановление об открытии специального избирательного счета политической партии «Политическая партия «российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ».

Комиссия заверила федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и список кандидатов по одномандатным избирательным округам.

Зарегистрированы уполномоченные представители политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и уполномоченные представители партии по финансовым вопросам.

Политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» разрешено открыть специальный избирательный счет.

Центризбирком заверил список уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по финансовым вопросам.

Исключены четыре кандидата из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России».

На заседании заверены федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва, выдвинутый политической партией «ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» и список кандидатов по одномандатным избирательным округам.

Зарегистрированы уполномоченные представители партии «ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» и уполномоченные представители партии по финансовым вопросам, также принято постановление об открытии специального избирательного счета.