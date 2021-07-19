В Приморском районе Санкт-Петербурга обсудили вопросы обеспечения реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями

15 июля 2021 года в администрации Приморского района Санкт-Петербурга под руководством члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Людмилы Боричевой состоялось заседание рабочей группы по обеспечению реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на территории Приморского района Санкт-Петербурга.

В Приморском районе Санкт-Петербурга проживает более 51 тысячи инвалидов старше 18 лет.

На заседании подведены итоги работы по уточнению мест компактного проживания избирателей, являющихся инвалидами, по результатам которой рабочей группой подготовлены предложения по оборудованию избирательных участков для голосования избирателей, являющихся инвалидами, в том числе по распределению информационных материалов для слепых и слабовидящих избирателей, выполненных крупным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Рабочей группой отмечена необходимость привлечения добровольцев (волонтеров) к работе по оказанию помощи гражданам с ограниченными физическими возможностями в реализации их избирательных прав в дни голосования на выборах, назначенных 19 сентября 2021 года.

Людмила Боричева обратила особое внимание на необходимость информирования избирателей с ограниченными физическими возможностями о порядке подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва.

Проведение работы по обеспечению реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями находится на контроле председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Натальи Чечиной.