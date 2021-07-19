За последние пять лет ТЭК взыскал рекордную сумму долгов в Петербурге

За последние пять лет ТЭК взыскал рекордную сумму долгов в Петербурге
По итогам шести месяцев вступило в законную силу 782 судебных акта о взыскании задолженности на общую сумму 748,2 млн рублей. Фото: pixabay

ГУП «ТЭК СПб» направило в суд 439 исков на общую сумму более 794 млн рублей, из которых 662,2 млн рублей — основной долг и 131,9 млн рублей — неустойка.

По итогам шести месяцев вступило в законную силу 782 судебных акта о взыскании задолженности на общую сумму 748,2 млн рублей, из которых 663,2 млн рублей приходится на основной долг и 85 млн рублей на неустойку.

«В результате активной претензионно-исковой работы с должниками за первое полугодие на расчетные счета ТЭКа поступило 1,08 млрд рублей, что стало рекордной суммой за последние пять лет. Отметим, что более половины – 665,9 млн рублей — должники оплатили на стадии рассмотрения дела до вынесения решения суда. Еще 414,2 млн рублей было взыскано в принудительном порядке в ходе исполнительного производства», — сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Теплосеть Санкт-Петербурга» начинает гидравлические работы в районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти. Так, с 13 июля по 10 августа в десяти районах будут проведены 12 гидравлических испытаний.

ГУП «ТЭК СПб долги неустойка


 

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