В Ленобласти обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием

В Ленинградской области найден заброшенный дом, а под ним огромный бетонный бункер.

Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на информацию журналистов из 47news. Последние 19 июля проникли внутрь дома, который находится в 40 километрах от Петербурга.

Во Всеволожском районе Ленобласти стоит заброшенная дача, однако под домиком скрыт от людских глаз массивный бетонный бункер.

Чтобы войти сюда необходимо проявить смекалку, потому как вход тщательно замаскирован. С виду это обычные гаражные ворота, однако за ними лежит тяжелая бетонная плита, опускавшаяся и поднимавшаяся при помощи мощного гидравлического устройства. Механизм пуска тоже замаскирован. Сооружено все так, что обыватель увидит просто пол.

В данном помещении все еще располагаются камеры с двухъярусными кроватями, встроенные унитазы и рукомойники.

Камеры здесь закрывались на стальные двери. Есть место для охраны, разъемы для компьютеров, для видеонаблюдения. Помещение перегорожено клетками — локалками.

Близ дома располагается здание похожее на баню. Однако это был потайной лаз, оттуда была возможность попасть в колодец глубиной в несколько бетонных колец, на дне которого была печь. При том печь была значительных размеров, туда мог поместиться человек.

По некоторой информации первым хозяином участка с сооружениями был сотрудник УФСИН, который ушел в отставку в 2004 году. Затем же землей здесь завладел петербуржец, который официально решил сменить свою фамилию на Эскобар.

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