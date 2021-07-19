В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 20 тысяч человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 20 тысяч человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 21439 человек.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 8702 раза. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что полный курс вакцинации прошли 762 тысячи человек. На ревакцинацию тем временем решились 210 человек – из-за низкого уровня антител.

ковид коронавирус тесты


 

Новости партнеров
Госпитализированной с COVID-19 певице МакSим стало лучше
Госпитализированной с COVID-19 певице МакSим стало лучше
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 20 тысяч человек
За последние пять лет ТЭК взыскал рекордную сумму долгов в Петербурге
В Ленобласти обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием
В Волосово в гараже отчим убил своего пасынка
Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии приняла участие в ...
Состоялось 247-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии
В результате пожара на Испытателей погиб один человек
Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР – ...