В Тихвинке нашли тело одного из утонувших

В Тихвинском районе Ленинградской области в реке Тихвинке продолжают находить тела утонувших людей.

Отметим, купание в этом месте запрещено.

Минувшей ночью там был найден труп еще одного утопленника, приезжего из Пермского края.

В понедельник, 19 июля, в 4:05 в полицию сообщили о том, что в Тихвине в воде реки Тихвинки около шлюза обнаружен труп неизвестного мужчины.

На место происшествия прибыли полиция и скорая. Погибшим оказался 47-летний уроженец Пермского края. Труп направлен в морг для установления причин смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге утонули два человека. В полицию поступило сообщение о том, что у дома 17 по Университетской набережной в Неве обнаружен труп неизвестного мужчины.