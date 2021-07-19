Легкое отказывает, сердце на пределе: как угасает МакSим

С каждым днем о состоянии певицы МакSим, которая около месяца назад оказалась в больнице, появляются все более тревожные новости. Все началось с повышенной температуры. Теперь СМИ пишут о том, что у звезды отказывает легкое, а сердце работает с трудом.

С каждым днем только хуже

По неофициальным данным, у исполнительницы начались проблемы с одним из легких и сердцем. Утверждается, что у нее увеличены левые отделы, что говорит о левожелудочковой недостаточности.

К слову, в понедельник, 19 июля, ее директор Маргарита Соколова, сообщила нескольку иную информацию. В своем Instagram она написала, что состояние у Марины Максимовой стабильно тяжелое. Ухудшений, по ее словам, напротив, нет.

«Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают. Молимся, надеемся и ждем!», — добавила она. При этом Соколова уточнила: рассказать подробности она не может, поскольку такую информацией должны обладать только родные певицы.

Что происходит с МакSим

О болезни певицы стало известно в середине июля. Она сама рассказала об этом фанатам. Именно тогда она в последний раз самостоятельно выходила на связь с поклонниками. Она рассказала, что все началось с повышенной температуры. Она подумала, что простудилась и решила отыграть концерт. Все тесты на коронавирусную инфекцию были отрицательными, а ее состояние становилось только хуже.

В итоге ее забрали в больницу, где диагностировали 40% поражения легких. Многие фанаты негодовали, узнав, что певица вышла в таком состоянии на сцену. Поклонники отмечали, что она еле стояла на ногах, у нее закатывались глазах.

«Если бы она не вышла на сцену, то многие из вас подняли бы бучу и столько всего написали «хорошего». Конечно, Марину беспокоило и то, что ее ждали с нетерпением, хотели увидеть и встретиться. Профессия артиста всегда имеет много тонких моментов и нюансов», — объяснила решение певицы Маргарита Соколова.

Отметим, что поражение легких у МакSим уже давно перешагнуло отметку в 75%. СМИ писали даже о 80% поражения, а также о поврежденной печени певицы. Известно, что ее переводили с аппарата искусственной вентиляции легких на ЭКМО, чтобы дать организму шанс сконцентрироваться на борьбе с болезнью.

Несколько дней назад директор знаменитости писала о том, что в состоянии Максимовой есть небольшие улучшения, но подробности вновь раскрывать не стала.

Врачи, которых привлекают СМИ в качестве экспертов, твердят, что у Марины почти нет шансов выжить.

Поддержка со всех сторон

Разумеется, все отовсюду МакSим посылают добрые слова, поклонники устраивают флешмобы в реальной жизни и Сети. Игумен Лука, который хорошо знаком с певицей, призвал поклонников молиться.

Высказывался о состоянии МакSим и музыкант Сергей Шнуров.

«Забыли. Люди жаждут новостей. // Все ждут, когда уже умрет МакSим, // Чтоб некрологи стряпать всех мастей», — опубликовал Шнуров строчки в своем Instagram.

Конечно, стихотворение вызвало волну негодование. Правда, сам Шнуров хотел сказать лишь о блогерах и соцсетях, которые нагнетают обстановку, повышая рейтинги.

Маргарита Соколова поддержала Шнурова и согласилась с его словами.

«Молодец! А для тех, кто не вчитывается, считая, что Сергей оскорбляет МакSим, советую перечитать несколько раз», — отметила представитель певицы.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что актрису Татьяну Догелеву выписали из больницы.