Найденную под Петербургом подпольную тюрьму закапывают спецтехникой

Найденную под Петербургом подпольную тюрьму закапывают спецтехникой
Правоохранители исследовали все помещения. Фото: pixabay

Тяжелая техника закапывает бункер во Всеволожском районе Ленинградской области, где обнаружили частную подземную тюрьму.

Как сообщает 47news, спецтехника работает у дома в заброшенном коттеджном поселке «Новый Петербург». Тяжелый грейдер засыпает вход в подземную тюрьму землей и буреломом.

Обнаруженный бункер представлял из себя похожие на следственный изолятор помещения, вход в которые был перекрыт бетонной плитой. Он был скрыт под скромным дачным домом. Внутри были камеры, пункт охраны, решетки и парковка. На участке также была баня, под которой нашли лаз, ведущий к печи размером с человеческое тело. Правоохранители исследовали все помещения.

По данным издания, дом связан с бывшим сотрудником ФСИН и неким человеком с фамилией Эскобар.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием.

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