Росавиация отклонила заявки авиакомпаний на полеты на курорты Египта

Росавиация отклонила заявки авиакомпаний на полеты на курорты Египта
Авиакомпании хотели открыть рейсы в Египет из Петербурга и Москвы. Фото: pixabay

Росавиация отказала российских авиакомпаниям, отправивших заявки на допуск к полетам на египетские курорты. Приказ появился на сайте ведомства.

Допуски на рейсы из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запрашивали десять отечественных перевозчиков — «Россия», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, Azur Air, «Якутия», S7, iFly, «ИрАэро», «Азимут» и NordStar. Авиакомпании хотели открыть рейсы из Петербурга и Москвы. В общей сложности перевозчики подали заявки на полеты по 231 направлению.

Положительных решений в документе Росавиации не значится. В ведомстве подчеркнули, что при выдаче допуска авиакомпании получают право начать полеты после их возобновления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Путин отменил запрет полетов на курорты Египта. Напомним, что указ о запрете полетов в Египет был принят 8 ноября 2015 года.

авиакомпании Полеты в Египет росавиация


 

Новости партнеров
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Невском районе упал столб и перестал работать светофор
Росавиация отклонила заявки авиакомпаний на полеты на курорты Египта
На Васильевском острове прорвало трубу с холодной водой
Студентке, сбившей трех детей в Москве, изменили меру пресечения
Беглов напомнил о непростой эпидемиологической обстановке в Петербурге
В Петербурге откроется кафе, в котором будут работать бывшие бездомные
У «Беговой» заметили бегающего кабана
В Ленобласти 20 июля ожидаются дожди и ветер до 18 м/с