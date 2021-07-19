Росавиация отклонила заявки авиакомпаний на полеты на курорты Египта

Авиакомпании хотели открыть рейсы в Египет из Петербурга и Москвы. Фото: pixabay

Авиакомпании хотели открыть рейсы в Египет из Петербурга и Москвы. Фото: pixabay

Росавиация отказала российских авиакомпаниям, отправивших заявки на допуск к полетам на египетские курорты. Приказ появился на сайте ведомства.

Допуски на рейсы из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запрашивали десять отечественных перевозчиков — «Россия», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, Azur Air, «Якутия», S7, iFly, «ИрАэро», «Азимут» и NordStar. Авиакомпании хотели открыть рейсы из Петербурга и Москвы. В общей сложности перевозчики подали заявки на полеты по 231 направлению.

Положительных решений в документе Росавиации не значится. В ведомстве подчеркнули, что при выдаче допуска авиакомпании получают право начать полеты после их возобновления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Путин отменил запрет полетов на курорты Египта. Напомним, что указ о запрете полетов в Египет был принят 8 ноября 2015 года.