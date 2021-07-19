На Невском проспекте закроется старинная аптека

Компания, которая занимала помещение, обанкротилась.

На Невском проспекте закроют старинную аптеку, работающую в центре города с конца 19 века. Об этом сообщили в комитете по государственному контролю и охране памятников Санкт-Петербурга (КГИОП).

Речь идет об аптеке, расположенной на пересечении Большой Конюшенной улицы и Невского проспекта. Компания «Петрофарм», занимавшая помещение, обанкротилась и больше не может оплачивать аренду. Сейчас в аптеке распродают лекарства, после чего она прекратит свое существование.

Ожидается, что помещение отремонтируют и откроют в нем заведение иного профиля. В КГИОП заверили, что перемены никак не отразятся на архитектурном облике здания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам рассказали о популярных уловках в аптеках. Гражданам порекомендовали в первую очередь слушать врачей и только потом – сотрудников аптек.