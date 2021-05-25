Россиянам рассказали о популярных уловках в аптеках

Россиянам рассказали о популярных уловках в аптеках
Стоит быть внимательнее при покупке лекарств. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Гражданам порекомендовали в первую очередь слушать врачей и только потом – сотрудников аптек.

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о наиболее популярных уловках в аптеках, которые могут показаться привлекательными для россиян. Об этом он сообщил на радио Sputnik.

Он отметил, что иногда фармацевты настойчиво предлагают те или иные лекарства, но чаще всего это делается не из самых лучших побуждений. Врач посоветовал доверять в первую очередь доктору, а уже потом словам фармацевта.

«Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать еще что-нибудь по акции и предложат советы по выбору лекарств. Понятно, что фармацевту выгодно продать или больше лекарств, или более дорогой препарат с тем же действующим веществом»,

— пояснил Хухрев.

Это может привести и к опасным последствиям для здоровья, и к напрасной трате денег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в аптеки Киришей доставят препарат для диабетиков.

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