Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 21 июля 2021 год

Выборы в Петербурге пройдут в сентябре. Фото: Baltphoto

Выборы в Петербурге пройдут в сентябре. Фото: Baltphoto

21 июля 2021 года в 9 ч. 30 мин. состоится заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии по адресу: Вознесенский пр., д. 3-5 (зал заседаний).

В проект повестки дня заседания включен вопрос:

— О регистрации уполномоченных представителей САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по финансовым вопросам

— Об открытии специального избирательного счета САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

— О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

— О регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по финансовым вопросам

— О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге

— О регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения – Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге по финансовым вопросам

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 55 с правом решающего голоса

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 57 с правом решающего голоса

— Об использовании технических средства подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и совмещенных с ними выборах

— О применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и совмещенных с ними выборах

— Дополнительное выделение средств бюджета Санкт-Петербурга на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва для нижестоящих избирательных комиссий

— О внесении изменений в решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 1 июля 2021 года № 243-11 «Об утверждении Смет по средствам бюджета Санкт-Петербурга, выделенным Санкт-Петербургской избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва»

— Об участии добровольческих (волонтерских) организаций в работе по оказанию помощи избирателям, являющимся инвалидами, в реализации их избирательных прав в период подготовки и проведения выборов в Санкт-Петербурге 19 сентября 2021 года

В повестку дня заседания могут быть внесены изменения.

В целях проведения дополнительных профилактических мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями уполномоченных органов по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации заседания и мероприятия Санкт-Петербургской избирательной комиссии с участием представителей СМИ проводятся в дистанционном режиме. Онлайн-трансляция заседания будет организована на странице ВКонтакте https://vk.com/stpbik