В Ленобласти медики забрали изрезанного гражданина Шри-Ланки

В Ленобласти медики забрали изрезанного гражданина Шри-Ланки
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

В Ленинградской области во Всеволожском районе 36-летний гражданин Шри-Ланки пострадал в результате нападения своего знакомого.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июля в 08:00 в отдел полиции позвонили из Скорой помощи. Правоохранителям рассказали, что ночью, в 03:45 из деревни Суоранда забрали раненого гражданина Шри-Ланки.

Врачи диагностировали у мужчины множественные колото-резанные ранения живота и левой голени, колото-резанные непроникающие ранения живота, колото-резанные ранения левой голени в средней трети.

Оперативники прибыли на улицу Рабочую дома 1 и установили, что в данной квартире проживают четыре гражданина Шри-Ланки.

Один из арендаторов объяснил, что все случилось после совместного распития спиртных напитков. Между двумя мужчинами возник конфликт. Один из них нанес другому ножевые ранения, а затем скрылся в неизвестном направлении.

В этот же день 24-летнего подозреваемого задержали.

Полиция изъяла следы пальцев рук и три ножа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Загородном проспекте смертельное нападение. Изъяли восемь ножей и задержали четырех гражданин Узбекистана.

Всеволожский район ленобласть ножи умышленное причинение тяжкого вреда здоровью


 

Новости партнеров
Россиянам предложили разрешить сжигать траву рядом с дачей
Россиянам предложили разрешить сжигать траву рядом с дачей
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
ВОЗ о вакцинации от ковида: не спешите с повторной прививкой и не смешивайте препараты
ВОЗ о вакцинации от ковида: не спешите с повторной прививкой и не смешивайте препараты
Смольный отреагировал на десятки
Смольный отреагировал на десятки "погибших" велосипедистов у собора
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборге мужчина из-за ссоры избил едва знакомую прохожую
В Верхнем Строителе в пожаре сгорели дед, бабушка и внучка
Главу ГИБДД Ставрополья подозревают в организации банды: его дом похож на ...
У петербуржцев на балконе загорелся мусор: тушили 15 спасателей
У «Приморской» каршеринг снес забор
Двое погибших детей малыш в больнице: последнее о резонансном ДТП в Москве
В Москве прививку от коронавируса сделали более 4 млн человек
В Ленобласти медики забрали изрезанного гражданина Шри-Ланки