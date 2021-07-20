В Ленобласти медики забрали изрезанного гражданина Шри-Ланки

В Ленинградской области во Всеволожском районе 36-летний гражданин Шри-Ланки пострадал в результате нападения своего знакомого.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июля в 08:00 в отдел полиции позвонили из Скорой помощи. Правоохранителям рассказали, что ночью, в 03:45 из деревни Суоранда забрали раненого гражданина Шри-Ланки.

Врачи диагностировали у мужчины множественные колото-резанные ранения живота и левой голени, колото-резанные непроникающие ранения живота, колото-резанные ранения левой голени в средней трети.

Оперативники прибыли на улицу Рабочую дома 1 и установили, что в данной квартире проживают четыре гражданина Шри-Ланки.

Один из арендаторов объяснил, что все случилось после совместного распития спиртных напитков. Между двумя мужчинами возник конфликт. Один из них нанес другому ножевые ранения, а затем скрылся в неизвестном направлении.

В этот же день 24-летнего подозреваемого задержали.

Полиция изъяла следы пальцев рук и три ножа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Загородном проспекте смертельное нападение. Изъяли восемь ножей и задержали четырех гражданин Узбекистана.