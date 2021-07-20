Посреди озера Вуокса застрял человек из-за поломки лодочного мотора

Мужчина застрял на озере Вуокса около поселка Новая Деревня в Ленобласти. Он хотел доплыть на лодке до острова, но все пошло не по плану.

Ему помощь прибыли спасатели. Инцидент произошел во вторник, 20 июля. Мужчина поехал на лодке, однако не смог вернутся обратно из-за поломки мотора. Его обнаружили и доставили на берег пострадавшего сотрудники поисково-спасательного отряда города Приозерск.

«Мужчина отправился на лодке до острова на озере Вуокса около поселка Новая Деревня, но не смог вернутся обратно, из-за поломки мотора. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Приозерск обнаружили пострадавшего и доставили на берег», — сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 10 июля, произошел неприятный инцидент на воде. Известно, что моторная лодка врезалась в опору моста Кадырова, в результате чего пострадали восемь человек. Все случилось в Дудергофском канале.