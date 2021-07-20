В Петербурге прошли ревакцинацию более 500 человек

В Петербурге прошли ревакцинацию более 500 человек
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Петербурге ревакцинацию от коронавируса прошли 502 человека.

По данным Оперштаба, за прошедшие сутки повторную прививку от COVID-19 сделали 65 человек. Закончили цикл ревакцинации десять жителей. Двое из них– за минувшие сутки.

Всего первую дозу вакцины в Петербурге получили 1 197 191 человек. При этом 831 817 петербуржцев полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге не зафиксировано ни одного летального исхода от коронавируса среди привитых людей. Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

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