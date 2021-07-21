Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 июля 2021 года № 26

Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 июля 2021 года № 26
Заседание ЦИК. Фото: www.cikrf.ru

1. О Порядке дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года

2. О внесении изменений в заверенный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия «Гражданская Платформа» по одномандатным избирательным округам

3. О внесении изменения в заверенный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по одномандатным избирательным округам

4. О внесении изменения в заверенный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» по одномандатным избирательным округам

5. Об исключении кандидата из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

6. О внесении изменений в заверенный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» по одномандатным избирательным округам

7. Об исключении кандидата из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»

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