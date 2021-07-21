Обязательная вакцинация и смерть после прививки: COVID-19 в Петербурге 21 июля

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается непростой. Вакцинация набирает темпы, но власти уже не исключают, что она может стать обязательной.

По последним данным, с тех пор, как в Петербурге началась массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции, в городе прививку сделали порядка 1,2 млн человек.

При этом 831 817 граждан полностью закончили цикл вакцинации.

Идет и ревакцинация населения. Повторно прививку сделали 502 человека. Напомним, что повторно вакцинацию рекомендуют делать через полгода после первой.

Запасы вакцины в Северной столице постепенно пополняют. Накануне, 20 июля, в Петербург доставили новую партию вакцины «Спутник V». Она составила 81 тысячу комплектов доз. В каждой ампуле находится отдельная доза. Губернатор Александр Беглов отметил, что прививочная кампания в городе идет полным ходом. Он верит, что темпы будут только нарастать и совсем скоро выработается коллективный иммунитет.

Власти утверждают, что в Санкт-Петербурге ни один человек не умер от коронавируса после вакцинации. Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия. Она подчеркнула, что после вакцинации болезнь протекает в легкой форме.

Эксперт пояснила, что ни одна прививка в мире не дает стопроцентных гарантий, а у 5-15% привитых вообще не вырабатывается иммунитет.

Несмотря на растущие темпы вакцинации, власти по-прежнему не исключают, что в городе могут ввести обязательную прививку. Принятие таких мер допускают «в случае необходимости». Однако она признала, что такая мера может сработать не на пользу. По ее мнению, горожан нужно убеждать и уговаривать.