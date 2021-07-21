Смольный отказался от новых намывов из-за угрозы наводнений

Смольный отказался от новых намывов из-за угрозы наводнений
Исследования, в свою очередь, проведи в городском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Фото: пресс-служба ФКП «Дирекция КЗС»

Северная столица отказалась включать в новый Генплан города проекты новых намывов в связи с угрозами наводнений на территории Невской губы. Решение не затронет уже запланированных проектов.

Намывы от устья Невы до острова Котлин сильно влияют на работу дамбы Петербурга, которая рассчитана на определённую нагрузку, поэтому увеличение площади намывов может привести к размыву земли и мощным затоплениям. Об этом сообщает ТАСС.

Исследования, в свою очередь, проведи в городском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Там рекомендовали не создавать новых намывов. Также отметили, что эффективная площадь Невской губы уменьшается в связи с застройкой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителей напугала густая пена на дамбе во время дождя. В Петербурге вечером 20 июля прошел дождь. Однако из-за осадков на дамбе образовалась белая густая пена, которая вызвала у водителей недоумение.

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