Жителей Ленобласти предупредили о штормовом ветре

Жителей Ленобласти предупредили о штормовом ветре
В регионе ожидается ветреная погода. Фото: pexels

Температура воздуха в четверг прогреется до плюс 24 градусов.

В Ленинградской области уже завтра, 22 июля, ожидается теплая и ветреная погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Спасатели отметили, что ночью столбик термометра опустится до отметки в плюс 10 градусов или даже ниже. Днем же воздух успеет прогреться до плюс 24 градусов. При этом ожидается штормовой ветер – порывы достигнут 17 метров в секунду. Это значит, что местным жителям стоит быть осторожнее и избегать хлипких конструкций и постараться убрать все легкие предметы с балконов и дворов.

Многих такой расклад, вероятно, обрадует, ведь что петербуржцы, что жители Ленобласти успели устать от аномальной жары, державшейся на протяжении нескольких недель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик заявил, что аномальная жара вернется в Петербург после передышки.

ветер ленинградская область новости СПб шторм


 

Новости партнеров
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Чили зарегистрировали «Спутник V»
В Петербурге уменьшилось количество аварий с электросамокатами
Россиян предупредили о мошенниках, которые могут оформить кредит через госуслуги
В Петербурге будут искать нарушителей парковки
В Янино-1 тушат несколько гаражей
Туроператоры рассказали, сколько стоит летний отдых на Кипре
В Петербурге прививку от коронавируса сделали более 1,2 млн человек
Путин надеется на наращивание темпов вакцинации от COVID-19