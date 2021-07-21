Жителей Ленобласти предупредили о штормовом ветре

Температура воздуха в четверг прогреется до плюс 24 градусов.

В Ленинградской области уже завтра, 22 июля, ожидается теплая и ветреная погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Спасатели отметили, что ночью столбик термометра опустится до отметки в плюс 10 градусов или даже ниже. Днем же воздух успеет прогреться до плюс 24 градусов. При этом ожидается штормовой ветер – порывы достигнут 17 метров в секунду. Это значит, что местным жителям стоит быть осторожнее и избегать хлипких конструкций и постараться убрать все легкие предметы с балконов и дворов.

Многих такой расклад, вероятно, обрадует, ведь что петербуржцы, что жители Ленобласти успели устать от аномальной жары, державшейся на протяжении нескольких недель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик заявил, что аномальная жара вернется в Петербург после передышки.