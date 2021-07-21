В Ленобласти ищут 20 человек, пропавших после купания

За лето в регионе погибли 42 человека.

В Ленинградской области с начала лета 2021 года утонули 42 человека. Еще 20 человек ищут – они так и не вернулись после того, как отправились купаться. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в аварийно-спасательной службе региона.

Специалисты отмечают, что с каждым днем цифры становятся все больше. Это значит, что граждане несерьезно относятся к купанию в водоемах и должны тщательней соблюдать меры предосторожности. Спасатели просят купаться только в оборудованных местах, в трезвом состоянии, не отплывать далеко за буйки, а также не оставлять детей без присмотра. Также не стоит раскачивать плавсредства и заходить далеко в воду, не умея плавать. В таком случае жертв будет меньше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тихвинке нашли тело одного из утонувших.