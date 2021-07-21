Галич и Ивлеева объяснили конец дружбы

Блогеры признались, что на их общение сильно повлияла беременность Иды.

Ида Галич и Анастасия Ивлеева обсудили причины, по которым их дружбе пришел конец. Своими мыслями они поделились в эфире YouTube-шоу «Есть вопросики».

Ивлеева призналась, что на их отношения сильно повлияла беременность подруги. Дело в том, что Насте было сложно понять Иду, ведь ее жизнь изменилась. Ивлеева считает, что не смогла перестроиться и быть подругой, которая «понимает очень интимные, тихие и скромные времена».

Со временем блогер поняла, что поступила неправильно – так, как будто бросила Иду и побоялась брать на себя ответственность.

«Я же не сильно трансформировалась, — ответила ей Галич. — Я очень долго обижалась, хотя это тоже неправильно — я же взрослый человек».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анастасия Ивлеева ушла от мужа Элджея.