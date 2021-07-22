На Пискарëвском проспекте Mercedes сбил подростка

Рядом валяются раскинутые, во время столкновения, босоножки. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Рядом валяются раскинутые, во время столкновения, босоножки. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

На Пискарëвском проспекте Mercedes сбил девушку.

Двигаясь по боковому проезду от Непокорëнных 74 к выезду на проспект наехал на подростка на велосипеде напротив дома Пискаревский пр. 56. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На фотографии в соцсети видно, что девушка лежит на асфальте. Рядом валяются раскинутые, во время столкновения, босоножки. Стоят мужчины.

«Здоровья девушке и скорейшего выздоровления», — пишут в комментариях.

Запись с ДТП в группе посмотрели более 30 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Наставников легковушка сбила велосипедиста. На месте работают врачи. В Красногвардейском районе вечером, 19 июля, произошла авария с участием велосипедиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».