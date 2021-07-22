Состоялось 27-е заседание ЦИК России

21 июля 2021 года состоялось очередное заседание ЦИК России.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что на предстоящих выборах всех уровней в единый день голосования в сентябре уже выдвинуто 45 696 кандидатов, из них 39 907 кандидатов от 25 избирательных объединений и 5 696 кандидатов − в порядке самовыдвижения. Всего запланировано 4 407 избирательных кампаний и кампаний референдумов в 85 субъектах Российской Федерации.

«На выборах в Государственную Думу были заверены списки кандидатов 15 политических партий. Выдвинуто 6 389 кандидатов, из них по федеральному избирательному округу – 4 178 кандидатов, по одномандатным округам – 2 211, в том числе самовыдвиженцы – 174, − отметила Элла Памфилова. − Мы завершили первый большой этап кампании, который был связан с заверением списков кандидатов, и фактически регистрацией федерального списка ЛДПР начали второй этап».

Об иске Партии «ЯБЛОКО»

Элла Памфилова прокомментировала иск Партии «ЯБЛОКО» в Верховный Суд Российской Федерации с требованием признать незаконным постановление ЦИК России о видеонаблюдении на выборах в Государственную Думу.

«На мой взгляд, это не только абсурдный, но и весьма безответственный и даже подленький иск, − сказала глава Комиссии. − По данным Москвы, трансляция в сети Интернет в течение трех суток обошлась бы столице почти в миллиард рублей! Представьте только − миллиард для удовлетворения простого любопытства «диванных наблюдателей». Трехсуточная трансляция по всей стране, естественно, обошлась бы гораздо дороже.

Элла Памфилова заявила, что ЦИК России предлагает оптимально сбалансированную альтернативу, позволяющую обеспечить простой доступ всех участников избирательного процесса к видеотрансляции, которая на этот раз охватит беспрецедентно большое количество избирательных участков и по объему увеличится практически в 15 раз.

«И это наряду с созданием ЦИК России максимально благоприятных условий для «живых» наблюдателей от политических партий, кандидатов и общественников, которых не может заменить никакое видеонаблюдение», − подчеркнула глава Комиссии.

Кадровые вопросы

ЦИК России постановила назначить членом Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Николая Геращенко.

Центризбирком освободил от обязанностей членов территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус» с правом решающего голоса Александра Мазника и Дениса Щуся в связи с их письменными заявлениями о сложении полномочий.

Финансовые вопросы

ЦИК России утвердила дополнительное выделение средств федерального бюджета Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа и территориальной избирательной комиссии города Байконура на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Вопросы, касающиеся подготовки к выборам

ЦИК России утвердила формы протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, составляемых избирательными комиссиями при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Комиссия утвердила Инструкцию по организации единого порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов с использованием ГАС «Выборы» при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

О внесении изменений в заверенные списки кандидатов

ЦИК России внесла изменения в заверенные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политическими партиями «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ», «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатным избирательным округам.

ЦИК России зарегистрировала уполномоченного представителя политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

О Всероссийской олимпиаде школьников

«Олимпиада «Софиум» вызывает повышенный интерес у школьников и преподавателей, которые готовят детей, − отметила член ЦИК России Людмила Маркина. − В прошлом году в первом, региональном этапе олимпиады приняли участие более 41 тысячи школьников из всех регионов России. Победителями стали 28 учащихся из 22 субъектов Российской Федерации».

ЦИК России постановила провести с 1 ноября 2021 года по 18 марта 2022 года Всероссийскую олимпиаду школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум» совместно с Минпросвещения России, РЦОИТ при ЦИК России, Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина, Российским фондом свободных выборов, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации.

Приняты за основу проекты постановлений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации:

«О Плане основных мероприятий федерального государственного казенного учреждения «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по использованию, эксплуатации и развитию Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на 2022 год»;

«О планах основных мероприятий федерального государственного казенного учреждения «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по использованию, эксплуатации и развитию Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на 2023–2024 годы»;

«О Сводном плане основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Российской Федерации на 2022 год»;

«О сводных планах основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Российской Федерации на плановый период 2023 и 2024 годов».