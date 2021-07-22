Состоялось 248-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии

21 июля 2021 года состоялось очередное заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Заседание провела председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина. На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

— о регистрации уполномоченных представителей САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по финансовым вопросам;

— об открытии специального избирательного счета САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

— о заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

— о регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по финансовым вопросам;

— о заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге;

— о регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения – Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге по финансовым вопросам;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 55 с правом решающего голоса;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 57 с правом решающего голоса;

— об ответственных лицах за доставку и передачу специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва;

— об использовании технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и совмещенных с ними выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года;

— о применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и совмещенных с ними выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года;

— о дополнительном выделении средств бюджета Санкт-Петербурга на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва для нижестоящих избирательных комиссий;

— о внесении изменений в решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 1 июля 2021 года № 243-11 «Об утверждении Смет по средствам бюджета Санкт-Петербурга, выделенным Санкт-Петербургской избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва»;

— об участии добровольческих (волонтерских) организаций в работе по оказанию помощи избирателям, являющимся инвалидами, в реализации их избирательных прав в период подготовки и проведения выборов в Санкт-Петербурге 19 сентября 2021 года.