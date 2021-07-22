Должникам в Кудрово отключили электроэнергию

Должникам в Кудрово отключили электроэнергию
Ситуация с оплатой электричества с началом дачного сезона и периода отпусков ухудшилась. Фото: lenenergo.ru

Должникам в Кудрово отключили свет.

Накануне провели рейд по отключению света ярым неплательщикам в Кудрово, где за последние месяцы долги выросли на четверть. Без света оставили хозяев квартир, которые накопили долг от пяти тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба АО «Петербургская сбытовая компания».

Там отмечают, что ситуация с оплатой электричества с началом дачного сезона и периода отпусков ухудшилась. Самые большие долги зарегистрированы во Всеволожском районе Ленинградской области, где жильцы задолжали более 133 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Фрунзенского района пожаловались на отключение электричества. На юге Санкт-Петербурга произошло отключение электричества сразу в нескольких домах. Об этом 1 июля пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

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