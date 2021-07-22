В Петербурге пару задержали за присвоение и растрату 1 млн рублей

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по изобличению в иных эпизодах преступной деятельности продолжаются. Фото: Baltphoto

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по изобличению в иных эпизодах преступной деятельности продолжаются. Фото: Baltphoto

В Петербурге в Калининском районе были задержаны мужчина и женщина, которые присвоили себе более 1 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 21 июля в 06:00 правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в хищении вверенных денежных средств.

Оперативно-розыскные мероприятия помогли задержать 46-летнего гражданина Республики Беларусь и 43-летнюю уроженку Калининградской области.

Пару изобличили в том, что они, по предварительному сговору, похитили вверенные деньги, которые некая женщина выдала им «безналом».

Правонарушители получили более 1 млн рублей и распорядились ими так, как захотели.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Полиция изъяла печати документы бухгалтерского учета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-глав машиностроительного завода «Звезда» задержали за растрату.