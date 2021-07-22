В Петербурге пару задержали за присвоение и растрату 1 млн рублей

В Петербурге пару задержали за присвоение и растрату 1 млн рублей
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по изобличению в иных эпизодах преступной деятельности продолжаются. Фото: Baltphoto

В Петербурге в Калининском районе были задержаны мужчина и женщина, которые присвоили себе более 1 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 21 июля в 06:00 правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в хищении вверенных денежных средств.

Оперативно-розыскные мероприятия помогли задержать 46-летнего гражданина Республики Беларусь и 43-летнюю уроженку Калининградской области.

Пару изобличили в том, что они, по предварительному сговору, похитили вверенные деньги, которые некая женщина выдала им «безналом».

Правонарушители получили более 1 млн рублей и распорядились ими так, как захотели.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Полиция изъяла печати документы бухгалтерского учета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-глав машиностроительного завода «Звезда» задержали за растрату.

новости СПб присвоение происшествие растрата


 

Новости партнеров
Полицейские проверили законность сдачи жилья мигрантам в Выборгском районе
Полицейские проверили законность сдачи жилья мигрантам в Выборгском районе
В Ленобласти вандалы избили оператора
В Ленобласти вандалы избили оператора "треноги"
Смольный отреагировал на десятки
Смольный отреагировал на десятки "погибших" велосипедистов у собора
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге у Черной речки арестовали «закладчика»
В Петербурге пару задержали за присвоение и растрату 1 млн рублей
Концерты с нарушениями и пропавшие сертификаты: COVID-19 в Петербурге 22 июля
Коллективный иммунитет в 80% нужно достичь в РФ к 1 ноября
В Петербурге подняли цены на высшее образование
В Петербурге никак не установят «быстровозводимый» шатер
Судебные приставы взыскали в пользу дольщицы более 1,8 миллиона
Александр Беглов сам себя наградит за международное сотрудничество