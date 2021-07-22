Петербург обогнал Подмосковье по заболеваемости коронавирусом

За вчерашний день в Северной столице подтвердили 1943 новых случая ковида. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За вчерашний день в Северной столице подтвердили 1943 новых случая ковида. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербург по данным на 22 июля поднялся на второе место по суточной заболеваемости коронавирусом в России.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19, за вчерашний день в Северной столице подтвердили 1943 новых случая ковида. Это на четыре заражения больше, чем днем ранее. При этом город обогнал Московскую область, где за сутки выявили 1835 случаев и поднялся на второе место по заболеваемости. На первом по-прежнему Москва, где стало известно о 4287 новых случаях.

По всей России за минувшие сутки зарегистрировали 24 471 новых зараженных. Заболеваемость по стране снова поднимается — вчера сообщалось о 23 704 инфицированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от COVID-19 в Петербурге скончалось еще 95 горожан.