Петербург обогнал Подмосковье по заболеваемости коронавирусом

Петербург обогнал Подмосковье по заболеваемости коронавирусом
За вчерашний день в Северной столице подтвердили 1943 новых случая ковида. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербург по данным на 22 июля поднялся на второе место по суточной заболеваемости коронавирусом в России.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19, за вчерашний день в Северной столице подтвердили 1943 новых случая ковида. Это на четыре заражения больше, чем днем ранее. При этом город обогнал Московскую область, где за сутки выявили 1835 случаев и поднялся на второе место по заболеваемости. На первом по-прежнему Москва, где стало известно о 4287 новых случаях.

По всей России за минувшие сутки зарегистрировали 24 471 новых зараженных. Заболеваемость по стране снова поднимается — вчера сообщалось о 23 704 инфицированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от COVID-19 в Петербурге скончалось еще 95 горожан.

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