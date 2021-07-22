Три дня до праздника ВМФ: по Петербургу прошли корабли-гиганты

В Петербурге продолжаются последние приготовления ко Дню Военно-Морского Флота. В четверг, 22 июля, на Неве прошла очередная репетиция. Кульминацией праздника станет грандиозный салют.

В четверг, 22 июля, днем мосты над Невой развели, а часть центра города перекрыли. Началась подготовка ко ДНЮ ВМФ, который отмечают уже в это воскресенье, 25 июля.

Невский проспект перекрыли от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекте. Проехать было нельзя по Университетской набережной, Биржевой площади, участку Гороховой улицы, а также набережной Лейтенанта Шмидта.

Для автомобилистов закрыли Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенские мосты. А дальше – началось целое торжество. Тот, кто не увидит праздник в воскресенье, смог полноценно оценить его размах.

Парад традиционно будет принимать президент и верховный главнокомандующий России Владимир Путин. В параде примут участие 48 воздушных судов, 39 кораблей и катеров, более четырех тысяч военнослужащих и семь подводных лодок.

Отметим, что во время парада колонна пройдет под Благовещенским и Дворцовым мостами. Задача не самая простая, поскольку расстояние судоходных арок мало, а фарватер узкий.

Настоящие гиганты выйдут в акваторию Финского залива в Кронштадте.

Кроме того, в День ВМФ в небе над Петербургом пролетит и авиация — Су-33, МиГ-29К, МиГ-31, бомбардировщика Су-23, вертолеты Ми-8 и другие. В водной части впервые среди участников будут сразу три атомные подводные лодки — подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» и АПЛ «Вепрь» и «Орел».

Вторым главным событием праздника станет салют, который произведут артиллерийские расчеты ЗВО. Залпы будут давать с Большого пляжа Петропавловской крепости и в Кронштадте.

Всего выстрелят 30 раз в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибров 105 мм, 125 мм, 195 мм, 310 мм. Так фейерверки будут появляться в небе на разной высоте. Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров.

В Петербурге также используют 125-мм пусковой комплекс праздничных салютов «Триколор» 2А96. Эта установка выпустит более двух тысяч выстрелов за минуту, а в небе распустится государственный флаг России.

Салют обеспечат более 500 военнослужащих округа, около сорока 85-мм орудий Д-44 и салютных установок от Михайловской военной артиллерийской академии и гвардейского дивизиона ЗВО.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургский метрополитен уже готов к празднованию ВМФ – там появились тематические плакаты.