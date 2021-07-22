Биолог рассказал, из-за чего в Азовском море началось нашествие медуз

Биолог рассказал, из-за чего в Азовском море началось нашествие медуз
Нашествие медуз в Азовском море. Фото: скриншот Instagram

В прибрежной зоне Азовского моря из-за жаркой погоды началось нашествие медуз. Побережье заполонили сотни гигантских медуз.

Старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, биолог Владимир Саяпин сообщил, что причиной нашествия стали благоприятные для них условия: повышенная соленость воды, достаточная кормовая база и жаркая погода в регионе. Специалист считает, что также на это повлияла конкуренция в борьбе за пропитание, передает РИА Новости. По мнению биолога, рост количества медуз может продолжаться как в течение месяца, так и сохраниться до середины осени.

Российские туристы делятся фото и виде большого количества медуз на Азовском море в социальных сетях. Очевидцы рассказывают, что размер некоторых медуз достигает 40 сантиметров в диаметре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после сильных ливней в Крыму началось нашествие комаров.

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