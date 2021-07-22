Подставной сайт Александринского театра продавал билеты вдвое дороже

В Петербурге суд по иску прокурора заблокировал сайт, на котором продавались билеты в Александринский театр с наценкой в 50%.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, на сайте продавались билеты на мероприятия в Александринском театре, хотя официальным сайтом культурного учреждения является совсем другой интернет-ресурс. Выяснилось, что первый сайт принадлежит зарегистрированному в США лицу. Билеты на сайте продавались с наценкой в 50%.
Суд удовлетворил требования прокурора и признал информацию на подставном сайте запрещенной к распространению в России.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сайты с романтическими прогулками по крышам Петербурга заблокировал суд. Суд заявил, что крышу нужно использовать только по ее прямому назначению, и удовлетворил требования прокурора.