У «Звездной» петербуржцы растащили фрукты незаконного торговца

Предприниматель заинтересовал полицию, а прохожие не стали терять момент.

У метро «Звездная» сегодня, 22 июля, пресекли незаконную торговлю. Судя по всему, предпринимателем заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Пока они общались с продавцом, прохожие не растерялись и решили растащить товары. Об этом сообщает очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На видеозаписи, выложенной в паблик, видно, что у лотка столпились люди разных возрастов. Кто-то взял себе бесплатный арбуз, а кто-то растерялся от разнообразия и просто смотрел. Большинство пользователей осудили такое поведение, ведь это, можно сказать, воровство. Другие же убеждены, что в произошедшем нет ничего удивительного, так как многим людям не хватает денег на фрукты.

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