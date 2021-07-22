У «Звездной» петербуржцы растащили фрукты незаконного торговца

У «Звездной» петербуржцы растащили фрукты незаконного торговца
Люди растащили фрукты, пока продавец общался с полицейскими. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Предприниматель заинтересовал полицию, а прохожие не стали терять момент.

У метро «Звездная» сегодня, 22 июля, пресекли незаконную торговлю. Судя по всему, предпринимателем заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Пока они общались с продавцом, прохожие не растерялись и решили растащить товары. Об этом сообщает очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На видеозаписи, выложенной в паблик, видно, что у лотка столпились люди разных возрастов. Кто-то взял себе бесплатный арбуз, а кто-то растерялся от разнообразия и просто смотрел. Большинство пользователей осудили такое поведение, ведь это, можно сказать, воровство. Другие же убеждены, что в произошедшем нет ничего удивительного, так как многим людям не хватает денег на фрукты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автоледи на КАД въехала в ограждение: ребенок в тяжелом состоянии.

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