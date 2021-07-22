У Лодейного Поля перекроют «Колу» на два часа

У Лодейного Поля перекроют «Колу» на два часа
Трассу перекроют в связи с разводкой моста через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Будет осуществлена технологическая развода моста через реку Свирь.

В Ленинградской области планируется перекрытие «Колы» на два часа. Ограничения на трассе у Лодейного поля введут в период с 11:10 до 13:10. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Речь идет о мосте через реку Свирь, который расположен на 236-ом километре трассы Р-21 «Кола». Автомобилистов просят заранее выбирать маршрут, иначе придется ждать какое-то время окончания технологической разводки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что движение по Пискаревскому проспекту ограничат до середины сентября. Петербуржцам рассказали, на каких улицах с 24 по 26 июля введут новые дорожные ограничения.

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У Лодейного Поля перекроют «Колу» на два часа