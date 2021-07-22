На съезде с Володарского моста в ДТП пострадал мотоциклист

На съезде с Володарского моста в ДТП пострадал мотоциклист
В аварии пострадал байкер. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место инцидента приехала реанимация.

В Невском районе вечером 22 июля произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на съезде с Володарского моста. Там столкнулись легковушка и мотоциклист, после чего байкера отбросило на большое расстояние от места происшествия. В результате инцидента травмы получил байкер, которому потребовалась помощь врачей.

Обстоятельства ДТП только предстоит выяснить. Непонятно, в каком состоянии находятся участники происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Народного Ополчения после ДТП легковушка «выплюнула» двигатель. Автомобиль выглядит крайне плохо – вся передняя часть помята.

володарский мост дтп мотоциклист невский район новости СПб


 

Новости партнеров
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
Полицейские проверили законность сдачи жилья мигрантам в Выборгском районе
Полицейские проверили законность сдачи жилья мигрантам в Выборгском районе
Смольный отреагировал на десятки
Смольный отреагировал на десятки "погибших" велосипедистов у собора
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На съезде с Володарского моста в ДТП пострадал мотоциклист
Власти выделят 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям
Власти Ленобласти нашли подрядчика, который достроил школу в Лукашах
В Кронштадте дадут салют в честь Дня ВМФ
Под Новгородом задержали жителя Ленобласти: он причастен к 20 кражам
На Шлиссельбургском прорвало трубу: фонтан достает до девятого этажа
Участок трассы Волосово-Копорье полностью отремонтировали
В Петербурге арестовали мужчину, завладевшего квартирами на 12 млн рублей