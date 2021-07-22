На съезде с Володарского моста в ДТП пострадал мотоциклист

На место инцидента приехала реанимация.

В Невском районе вечером 22 июля произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на съезде с Володарского моста. Там столкнулись легковушка и мотоциклист, после чего байкера отбросило на большое расстояние от места происшествия. В результате инцидента травмы получил байкер, которому потребовалась помощь врачей.

Обстоятельства ДТП только предстоит выяснить. Непонятно, в каком состоянии находятся участники происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Народного Ополчения после ДТП легковушка «выплюнула» двигатель. Автомобиль выглядит крайне плохо – вся передняя часть помята.