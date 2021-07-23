Прощание с погибшим президентом Гаити прошло в сокращенном формате из-за беспорядков

Прощание с погибшим президентом Гаити прошло в сокращенном формате из-за беспорядков
Напомним, неизвестные напали на президента Гаити и убили его. Фото: скрин Twitter moisejovenel

Церемония прощания с погибшим президентом Гаити Жовенелем Моизом прошла в городе Кап-Аитьен в сокращенном формате из-за беспорядков.

По информации газеты Nuvellist, участники протеста напали на одно из траурных шествий должностных лиц, забросав камнями их служебные автомобили. Сотрудникам полиции пришлось стрелять в воздух, чтобы разогнать демонстрантов.

Сейчас обстановка в городе относительно спокойная.

Напомним, на президента Гаити Жовенеля Моиза напали, он получил смертельное ранение. Нападение произошло в ночь на сред. Некоторые из нападавших говорили по-испански. Они стреляли в Моиза и его жену. От полученных травм он скончался. Пострадала и его жена. Ее госпитализировали в местную больницу. Большинство из нападавших уже задержаны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что это не первое покушение на президента Гаити. Этой зимой сотрудники полиции предотвратили попытку государственного переворота и убийства Моиза.

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