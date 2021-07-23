Реставрация Владимирского собора в Кронштадте обойдется в 35,3 млн рублей

Реставрация Владимирского собора в Кронштадте обойдется в 35,3 млн рублей
Реставрация собора Владимирской иконы Божией Матери пройдет за счет городского бюджета. Фото: Смольный

В Кронштадте начались работы по реставрации Владимирского собора. В 2021 году на реставрацию храма выделено 35,3 млн рублей.

Как сообщили в Смольном, реставрация собора Владимирской иконы Божией Матери пройдет за счет городского бюджета. По словам губернатора Александра Беглова, после реставрации собор будет настоящим украшением острова.

Реставрацией займется лицензированная компания АО «Петрос». Специалистам предстоит восстановить отделку фасадов и лепного декора, отреставрировать гранитный цоколь и ступени паперти, очистить камень от загрязнений, восстановить изделия из черного металла, в том числе решетки окон цокольного этажа. Также восстановят деревянные элементы шатровой колокольни.

Реставрация собора Владимирской иконы Божией Матери пройдет за счет городского бюджета. Фото: Смольный
Реставрация собора Владимирской иконы Божией Матери пройдет за счет городского бюджета. Фото: Смольный

Сейчас там идет установка лесов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пулковская обсерватория проводит конкурс на реставрацию двух павильонов.

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