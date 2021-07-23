Жители поселка Назия живут без горячей воды больше двух месяцев

Оставшимся на два месяца без горячей воды жителям поселка Назия по-прежнему приходят квитанции на оплату. Воду отключили еще 11 мая.
Как сообщает Peterburg2, жители Назии, что в Кировском районе Ленобласти, жалуются, что горячей воды нет в их домах уже третий месяц.
Горячая вода пропала в домах еще 11 мая. Сейчас местным жителям приходится греть воду и мыться в тазиках. Единственная в поселке общественная баня сгорела еще несколько лет назад. При этом отопление в домах напрямую завязано на ГВС. Если вопрос не решится до осени, то люди останутся без отопления в холода.
Воды нет из-за задолженности у МУП «НазияКомСервис» перед котельной ООО «Флагман» в размере 60 млн рублей.
Губернатор области Александр Дрозденко заявил, что сейчас власти решают вопрос о продаже котельной новой эксплуатационной компании. Также известно, что 14 июля Кировская городская прокуратура обратилась в суд с требованием признать ограничение горячей воды незаконной и обязать ООО «Флагман» и МУП «НазияКомСервис» подключить дома жителей к горячей воде в течение трех дней после решения суда.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в жилых домах в Мурино больше двух недель нет горячей воды.