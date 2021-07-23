Состоялось 28-е заседание ЦИК России

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что объем видеотрансляции с избирательных участков увеличивается более чем в 15 раз по сравнению с предыдущими выборами.

«Убеждена, что процесс видеонаблюдения, дополняющий «живое» наблюдение непосредственно на избирательных участках, очень важен для чистоты и честности выборов. Но наш мониторинг прежних кампаний показывает, что огромный видеопоток в режиме онлайн на самом деле «рождал» совсем незначительное количество аргументированных обращений о возможных нарушениях. Затратно, неэффективно, нерезультативно. Вот почему я категорически против профанации видеонаблюдения, его превращения в дорогостоящую бессмыслицу, − отметила глава Комиссии. − Следует четко разделять праздное диванное созерцание и предметное квалифицированное видеонаблюдение активных граждан, имеющее конкретный выход, конкретный результат».

Элла Памфилова подчеркнула, что предложенный ЦИК России вариант видеонаблюдения оптимален и гораздо менее затратный: видеотрансляция и полная запись процесса голосования на участках вместо интернета будет осуществляться на специальных порталах, доступ к которым будут иметь все партии, кандидаты, избирательные комиссии всех уровней, наблюдатели.

«И у каждого избирателя − активного гражданина − сохраняется право вести видеонаблюдение, но оно должно быть подкреплено обязанностью пройти хотя бы минимальный ликбез для адекватной оценки видеотрансляции: не просто смотреть, а осмысленно комментировать и понимать, какая на экране проходит процедура, − подчеркнула Элла Памфилова. − Это должно быть квалифицированное целенаправленное наблюдение, призванное предотвращать или выявлять нарушения. А доступ к порталам мы обеспечим».

Комиссия исключила по одному кандидату из федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политическими партиями «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» и «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЦИК России внесла изменения в заверенные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политическими партиями «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ», «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по одномандатным избирательным округам.