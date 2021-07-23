Путин подписал указ о новых флагах Военно-морского флота России

Путин подписал указ о новых флагах Военно-морского флота России
Новый облик получат орденские и гвардейские орденские флаги. Фото: Валентин Егоршин/Gazeta.SPb

Российский президент подписал указ об изменении флагов Военно-морского флота России. Документ в пятницу опубликовали на официальном портале правовой информации.

Новый облик получат орденские и гвардейские орденские флаги. До этого момента орден размещался в левом верхнем углу. Теперь же он будет находиться в центре Андреевского креста, при этом высота изображения должна быть равна трети ширины флага.

В указе говорится, что корабли ни в коем случае не должны спускать Военно-морской флаг перед противником. Путин обязал каждого члена экипажа «самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать» его во время боя. Если флаг будет сбит, то его нужно сразу же заменить на другие, которые будут храниться в специально отведенном на корабле месте.

При непосредственной опасности захвата флага ВМФ противником, командир может приказать уничтожить флаг.

Кроме того, флаг нельзя поднимать на кораблях, которые находятся на ремонте, консервации или модернизации, если там не проживает экипаж военнослужащих.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дворцовый мост окрасят в цвета Андреевского флага в День ВМФ.

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