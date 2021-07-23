Мишустин поздравил школьников-победителей международной олимпиады

Мишустин поздравил школьников-победителей международной олимпиады
Школьники великолепно прошли все два тура. Фото: government.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил школьников, представлявших Россию на международной олимпиаде по физике. Они смогли завоевать пять золотых медалей.

Так, в Год науки и технологий они поддержали престиж российского образования, заявил Мишустин. Школьники великолепно прошли все два тура, отметил он. Смогли решить самые сложные задачи и никому не оставили шансов, обратил внимание Мишустин. Проявили глубокие знания, подытожил премьер-министр. Об этом сообщает правительство России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что средний балл выпускников Петербурга оказался выше, чем всероссийский. Выпускники из Санкт-Петербурга лучше других справились в Единым Государственным экзаменом в 2021 году. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в эфире «Радио Россия». Он отметил, что средний балл петербургских школьников оказался выше среднероссийского.

золото михаил мишустин олимпиада физика школьники


 

Новости партнеров
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
В московских
В московских "Пятерочках" внезапно опустели полки
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Полицейские проверили законность сдачи жилья мигрантам в Выборгском районе
Полицейские проверили законность сдачи жилья мигрантам в Выборгском районе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Бухарестской фонтан до пятого этажа
В России остался один регион, вакцинировавший менее 10% населения
Мишустин поздравил школьников-победителей международной олимпиады
Жители Норвегии пожаловались на нашествие горбуши
Волочкова восхитила поклонников новой прической с локонами
В Турции призвали вернуться к строгим мерам из-за ситуации с коронавирусом
В Китае зафиксировали случаи птичьего гриппа
Россияне назвали города, в которых хотели бы провести старость