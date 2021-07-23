Мишустин поздравил школьников-победителей международной олимпиады

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил школьников, представлявших Россию на международной олимпиаде по физике. Они смогли завоевать пять золотых медалей.

Так, в Год науки и технологий они поддержали престиж российского образования, заявил Мишустин. Школьники великолепно прошли все два тура, отметил он. Смогли решить самые сложные задачи и никому не оставили шансов, обратил внимание Мишустин. Проявили глубокие знания, подытожил премьер-министр. Об этом сообщает правительство России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что средний балл выпускников Петербурга оказался выше, чем всероссийский. Выпускники из Санкт-Петербурга лучше других справились в Единым Государственным экзаменом в 2021 году. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в эфире «Радио Россия». Он отметил, что средний балл петербургских школьников оказался выше среднероссийского.