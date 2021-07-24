В Петербурге стартовал ремонт Пискаревского проспекта

В Петербурге стартовал ремонт Пискаревского проспекта
В Петербурге отремонтируют Пискаревский проспект. Фото: google.maps

Одну из крупнейших магистралей города наконец начали приводить в порядок.

В Санкт-Петербурге сегодня, 24 июля, стартовал ремонт одной из крупнейших магистралей города – Пискаревского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что дорогу приводят в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», деньги на реализацию выделили из федерального бюджета. Ремонтом проспекта займется АО «ВАД», которой предстоит заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части, восстановить покрытие тротуара, заново установить тротуарные бортовые камни, восстановить газоны и нанести разметку. За это подрядчик получил почти 700 миллионов рублей.

Первый этап ремонта будет завершен в середине октября 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ремонт дороги затруднит движение на пяти улицах Петербурга.

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