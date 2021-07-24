В Петербурге из банка украли доллары и евро

Из ячейки пропали более 13 миллионов.

В Санкт-Петербурге из банковской ячейки пропали 100 тысяч евро и 70 тысяч долларов, то есть около 13 миллионов рублей. Об этом сегодня, 24 июля, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел в банке на Черниговской улице. Туда пришел горожанин, чтобы забрать деньги, но в ячейке оказалось абсолютно пусто. При этом не было даже повреждений на замке, так что непонятно, куда делась крупная сумма.

По предварительным данным, деньги могла забрать супруга владельца ячейки, которая имела к ней доступ. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пенсионерка перевела «сотруднику банка» 700 тыс. рублей.