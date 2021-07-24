В Ленобласти заметили экзотического хищника из семейства кошачьих

Пользователи предположили, что животное потерялось.

В Ленинградской области заметили африканского хищника семейства кошачьих – сервала. Он прогуливался по дороге и выглядел крайне испуганным. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте».

Известно, что животное увидели в садоводстве «Лотос» Всеволожского района. На видно заметно, что сервал потерян и не знает, куда ему идти. Он шел по дороге мимо машин и абсолютно не понимал, что происходит. Пользователи соцсетей предположили, что малыш потерялся и теперь его ищут хозяева.

Непонятно, какова дальнейшая судьба сервала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у «Беговой» заметили бегающего кабана. Дикое животное прогуливалось по городу словно по лесу.