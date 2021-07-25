Стало известно, в какой клуб уйдет форвард «Зенита» Дриусси

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси в скором времени покинет футбольный клуб «Зенит».

Аргентинский форвард будет выступать за один из клубов Major League Soccer (МЛС), сообщает «Спорт-Экспресс».

Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года. В составе сине-бело-голубых футболист провел 138 матчей, забил 25 мячей и отметился 28 результативными передачами. Вместе с клубом Дриусси трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что руководство «Зенита» не против отпустить футболиста, вот только теперь ему нужна замена. Ожидается, что Дриусси уйдет в аренду «Ривер Плейт». Если трансфер провалится, то игрок готов покинуть клуб бесплатно.