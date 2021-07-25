В Красносельском районе сгорел грузовик

В Красносельском районе сгорел грузовик
В половине десятого машину потушили. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Красносельском районе Петербурга сгорела машина.

В девять утра поступила информация о пожаре по улице Маршала Казакова, д.35. Полностью сгорела кабина грузовика. В половине десятого машину потушили. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столице.

Информации о пострадавших нет. Две спецмашины и 10 пожарных потушили пожар.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на Ветеранов сгорело кафе «Вечерний Питер». В Красносельском районе Северной столице произошел пожар. В половине третьего утра поступила информация о пожаре на проспекте Ветеранов дом 118 к 1. Небольшое кафе «Вечерний Питер» сгорело дотла. Огонь охватил всё помещение. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу. В пять часов утра пожар потушили. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении пожара участвовали: четыре спецмашины и 20 пожарных.

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