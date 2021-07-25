Крупный пожар в доме на Лиговском локализован

Крупный пожар в доме на Лиговском локализован
В жилом здании на Лиговском происходит горение кровли на площади 300 квадратных метров. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Пожар в Центральном районе Петербурга локализован.

Напомним, 25 июля в 15:28 поступило сообщение о пожаре на Лиговском проспекте, д.115. Горела кровля пристройки и жилого дома на общей площади 1500 кв.метров

В 17:10 пожар локализован, ранг пожара снижен до №2, сообщили в ГУ МЧС по городу. В ликвидации пожара участвовали 22 единицы техники и 89 человек личного состава.

Одному из пожарных, борющихся с огнём на Лиговском, потребовалась помощь медиков, сообщает 78.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Ленинградской области в настоящее время горит кровля ангара.

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