В «Остров фортом» открылась историческая площадка

Для посетителей стала доступна вторая очередь музейно-исторического парка.

В Кронштадте сегодня, 25 июля, в День Военно-морского флота состоялось открытие музейно-исторического парка «Остров фортов». Таким образом, для посетителей теперь доступна вторая очередь комплекса, где есть скейтпарк, площадка для малышей с крытой песочницей, детское кафе, стилизованное под корабль, зона отдыха у воды, а также новые качели и беседки. Об этом сообщается в социальных сетях.

Ожидается, что к 2024 году парк будет полностью готов и посетители смогут побывать внутри фортов «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в День ВМФ в Кронштадте открыли памятник серому тюленю. В городе озабочены сохранением экосистемы Балтики и морских ластоногих.