В России в ДТП с электросамокатами погибли пять человек

За полгода подобных инцидентов произошло почти две сотни.

За полгода в России случилось около 180 авария с участием электросамокатов, либо других средств индивидуальной мобильности. В результате подобных инцидентов некоторые получают травмы, а кто-то умирает. Летальных исходов на данный момент зафиксировано пять, а различные травмы получили 188 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД России.

В ведомстве отметили, что статус СИМ до сих пор не определен – соответствующий проект разрабатывает Минтрас РФ. Пока что документ не готов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге уменьшилось количество аварий с электросамокатами. Соглашение между властями и бизнесом положительно повлияло на обстановку в городе.