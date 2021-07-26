Главврач уволился из-за поручения экономить на пациентах

Главврач уволился из-за поручения экономить на пациентах
Ситуацией заинтересовался СК по Северной Осетии. Фото: sledcom.ru

Главврач онкодиспансера в Северной Осетии Сергей Кануков написал уволился в связи с данным ему поручением экономить на пациентах.

На встрече с руководством республики он указал, что в медучреждении не хватает современных лекарств, на что ему посоветовали искать другие способы лечения. Врач рассказал журналистам, что представители власти попросили его перевести пациентов на более дешевые, но менее эффективные препараты. Кануков уволился, рассказав историю СМИ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он отметил, что уже принял решение и ищет работу. Ситуацией заинтересовался СК по Северной Осетии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США сообщили о вспышке неизлечимой грибковой инфекции. У американцев в нескольких больниц в США, Техасе и в Вашингтоне, медики обнаружили неизлечимый грибок Candida auris.

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