Переехавший за границу россиянин назвал непригодившуюся привычку

Переехавший за границу россиянин назвал непригодившуюся привычку
Когда говорят, что надо увидеться в самое ближайшее время, в Швейцарии это значит через месяц. Фото: pexels

Уроженец Омска, переехавший в Швейцарию, рассказал о российской привычке, которая не пригодилась ему за границей.

Он уехал жить в эту страну три года назад и заметил необычную пунктуальность швейцарцев. Так, назначать встречи принято за две недели, а то и больше. Когда говорят, что надо увидеться в самое ближайшее время, в Швейцарии это значит через месяц, рассказывает омич. Об этом сообщает «Лента.ру».

Также он заметил и то, что в европейской стране не принято перерабатывать, трудиться в выходные. Еще в выходные никто не покупает продукты. В воскресенье не работают магазины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти города Базель в Швейцарии сделали бездомным заманчивое предложение. В обмен на обещание не возвращаться в Швейцарию они получат деньги на поездку до любого европейского города, пишет Basler Zeitung.

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