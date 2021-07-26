Переехавший за границу россиянин назвал непригодившуюся привычку

Когда говорят, что надо увидеться в самое ближайшее время, в Швейцарии это значит через месяц. Фото: pexels

Когда говорят, что надо увидеться в самое ближайшее время, в Швейцарии это значит через месяц. Фото: pexels

Уроженец Омска, переехавший в Швейцарию, рассказал о российской привычке, которая не пригодилась ему за границей.

Он уехал жить в эту страну три года назад и заметил необычную пунктуальность швейцарцев. Так, назначать встречи принято за две недели, а то и больше. Когда говорят, что надо увидеться в самое ближайшее время, в Швейцарии это значит через месяц, рассказывает омич. Об этом сообщает «Лента.ру».

Также он заметил и то, что в европейской стране не принято перерабатывать, трудиться в выходные. Еще в выходные никто не покупает продукты. В воскресенье не работают магазины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти города Базель в Швейцарии сделали бездомным заманчивое предложение. В обмен на обещание не возвращаться в Швейцарию они получат деньги на поездку до любого европейского города, пишет Basler Zeitung.